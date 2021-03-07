نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني





تحدث سمير كمونة نجم فريق الأهلي السابق، عن تعادل المارد الأحمر مع نظيره فيتا كلوب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقال سمير كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الأهلي كان مهزوز دفاعيًا خلال مباراة اليوم، لغياب حمدي فتحي، وهدف فيتا كلوب الأول كان خطأ مشترك بين أيمن أشرف وبدر بانون، ويجب أن يتعلم الفريق من تلك الأخطاء".





وتابع: "محمد شريف رقم 1 في الأهلي، وكان لابد أن يتم إشراك بواليا مع الفريق بالتدريج، خاصة في ظل التألق والتهديف المستمر لشريف".





واختتم سمير كمونة حديثه قائلا، "هجوم الأهلي يعاني بشكل كبير في الفترة الأخيرة من عدم الاستقرار بكثرة التبديل بين اللاعبين".



