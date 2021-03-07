تظاهر عشرات الآلاف في شوارع ميانمار بعد مداهمات ليلية لقوات الأمن

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في ميانمار،اليوم الأحد، في أحد أكبر أيام الاحتجاج على الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي على الرغم من المداهمات الليلية لقوات الأمن في مدينة يانغون الرئيسية لقادة الحملة ونشطاء المعارضة.









أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في بلدة لاشيو في منطقة شان شمال البلاد، وفقًا لمقطع فيديو مباشر نُشر على فيسبوك. وقال شاهد إن الشرطة فتحت النار لتفريق احتجاج في معبد بلدة باجان التاريخي لكن لم يتضح ما إذا كانوا يستخدمون الرصاص المطاطي أو الذخيرة الحي، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات.





كانت الاحتجاجات في نصف دزينة من المدن الأخرى سلمية. وأظهر مقطع فيديو ان أكبر نسبة مشاركة كانت في ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار، حيث نظم نشطاء اعتصامًا بعد دقيقتين من الصمت تكريمًا لأشخاص قتلوا على أيدي الشرطة والجيش.





وتقول الأمم المتحدة إن قوات الأمن قتلت أكثر من 50 شخصا للقضاء على المظاهرات والإضرابات اليومية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ أن أطاح الجيش بالزعيم المنتخب أونغ سان سو كي واحتجزه في الأول من فبراير. وقال أحد قادة الاحتجاج للحشد في داوي بجنوب البلاد: "إنهم يقتلون الناس كانهم يقتلون الطيور والدجاج تمامًا.. ماذا سنفعل إذا لم نثور عليهم؟ يجب أن نثور ".





كما نُظمت احتجاجات في ثلاثة أماكن على الأقل في يانغون، حيث قال السكان إن الجنود والشرطة انتقلوا إلى عدة مناطق خلال الليل، وأطلقوا أعيرة نارية. وقال سكان هناك إنهم اعتقلوا ثلاثة على الأقل في بلدة كياوكتادا، ولم يعرفوا سبب الاعتقالات. كما قال عضو البرلمان المنحل الآن، سيثو مونج، في منشور على فيسبوك انهجاء الجنود أيضًا بحثًا عن محامٍ عمل في الرابطة الوطنية للديمقراطية التابعة لسوكي لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليه.



