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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو

الأحد 07/مارس/2021 - 09:01 ص
ميسي
ميسي
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد ٧ مارس.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ١٩ هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:

1- ليونيل ميسي.. 19 أهداف
2- لويس سواريز.. 16 أهداف
3- جيرارد مورينو.. 15 أهداف
4- يوسف النصيري .. 13 أهداف
5- كريم بنزيما.. 12 أهداف
6- أليكسندر إيساك .. 12 أهداف
7- خوسي لويس موراليس.. 11 أهداف
8- ميكيل اويارزابال .. 10 أهداف
9- روجر مارتي .. 10 اهداف
10- اياجو اسباس .. 9 أهداف

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