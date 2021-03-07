ميدو يحذر من إقالة باتشيكو









حذر الإعلامي أحمد حسام ميدو، من إقالة المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشيراً إلى أن هذا القرار سيعود بالضرر على الفريق.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مينفعش نهد المعبد، أرجوا من إدارة الزمالك ألا تفكر في رحيل باتشيكو في التوقيت الحالي".





وتابع، "أي مدرب سيأتي في الوقت الحالي، سوف يتنصل من المسئولية، وهذا يعني نهاية الموسم بالنسبة لفريق الزمالك".





جدير بالذكر أن الزمالك خسر أمام الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء أمس السبت.



