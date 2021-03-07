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رئيس الوزراء البريطاني: إعادة فتح مدارس إنجلترا خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية

الأحد 07/مارس/2021 - 08:40 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن إعادة فتح مدارس إنجلترا لجميع الطلاب يوم الاثنين سيمثل الخطوة الأولى نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، وهو أمر ممكن فقط بسبب جهود الجمهور لخفض معدلات الإصابة بـ COVID-19.

وأعلن جونسون عن خارطة طريق لرفع إجراءات الإغلاق التي ترى أن المدارس تفتح أولًا، يليها في مراحل لاحقة التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الاختلاط بالآخرين وإعادة فتح المتاجر غير الضرورية وأماكن أخرى. في المرحلة النهائية، التي لن تحدث قبل 21 يونيو، تأمل الحكومة في إزالة جميع القيود القانونية المتبقية على الاتصال بالآخرين.

قال جونسون: "تمثل إعادة فتح المدارس جهدًا وطنيًا حقيقيًا للتغلب على هذا الفيروس". واضاف "بسبب تصميم كل شخص في هذا البلد، يمكننا أن نبدأ في الاقتراب أكثر من الشعور بالحياة الطبيعية - ومن الصواب أن تكون إعادة شبابنا إلى الفصل الدراسي هي الخطوة الأولى.

قالت الحكومة إن كل خطوة في خارطة الطريق ستعتمد على مستوى حالات COVID-19. وتأمل في أن يتم احتواء الوباء من خلال برنامج لقاح قدم بالفعل جرعة إلى ما يقرب من 22 مليون شخص، بالإضافة إلى الاختبارات المنتظمة، موضحى انه بدأت العديد من المدارس الثانوية والكليات بالفعل في دعوة الطلاب لإجراء أول اختبارات "التدفق الجانبي" لـ COVID-19، والتي تعطي نتائج سريعة، حيث تم إجراء ما يقرب من مليون شخص الأسبوع الماضي.

وأضافت أنه بعد ثلاثة اختبارات أولية في الموقع، سيتم تزويد الطلاب باختبارين لاستخدامهما كل أسبوع في المنزل، مشيرة الي أنه تم تسليم ما يقرب من 57 مليون اختبار للمدارس والكليات في جميع أنحاء البلاد.

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