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بلاغ لحجب لعبه الوشاح الازرق علي التيك توك

الأحد 07/مارس/2021 - 08:50 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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بلاغ لحجب لعبه الوشاح الازرق علي التيك توك

تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ إلى النائب العام ضد مبرمجي لعبة (التعتيم) أو الوشاح الازرق لحجبها والزام وسائل الإعلام بضرورة التوعية ضد مخاطرها.


ويشرح أيمن محفوظ المحامي أسباب بلاغه بأن لعبة( التعتييم) أو مايطلق عليها الوشاح الأزرق ليست إلا مجرد لعبة على التيك توك ولكنها للأسف الشديد لعبة قاتلة، والتي يمتنع فيها المشارك في التحدى عن التنفس، حتى يفقد وعيه للايهامه بشعور بأحاسيس قوية، تشبه تعاطي المخدرات وكذلك للاثبات الذات.


واستطرد محفوظ ببلاغه ان اي ماتكون تلك الاحساسيس التي يمكن ان تشعر بها المراهق من خلال دعوته للانتحار وكتم انفاسه فاللعبه تمارس تحدي للمراهق من اجل اثبات قدرته علي التحمل. ولكن تؤدي به في نهايه المطاف للموت.


ولعلها ليست المره التي تصدر الينا مثل تلك الالعاب القاتله فسبق لنا المعاناه الاشد من لعبه الحوت الازرق التي دفعت العديد من المراهقين للانتحار وايضا كانت هناك لعبه لاتقل خطوره عنها وهي لعبه جاتا المصريه التي كانت تدفع الشباب للحرق المقرات الشرطيه والعسكريه ودور العباده وقتل الشرطيين وكان حب الوطن هو الدمار والتدمير.


واكد محفوظ ببلاغه انه سبق ان تقدم ببلاغ للنائب العام ضد تلك الالعاب الخطره والتي تعد من حروب الجيل الرابع والخامس من الحروب ضد وطننا وشبابنا وهذا الامر الذي دعاني للتقدم ببلاغ جديد ضد لعبه( التعتيم) للكشف النقاب عنها وتحذير المواطنين منها.


واضاف محفوظ ببلاغه أن قانون الطفل يوكد أن تكفل الدولة حماية الطفولة وتراعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة، وأن المادة ٨٩ أيضا تحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعه، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجعه على الانحراف مع وجوب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.


وطالب محفوظ في نهايه بلاغه الالكتروني من النائب العام. بصفته محامي الشعب علي حجب تلك اللعبه الخطره والزام الاعلام بتوعيه المواطنين بخطوره لعبه الوشاح الازرق.(التعتييم) واتخاذ اللازم قانونا.

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