بالصور.. عزيز مرقة يخطف قلوب جمهوره المصري عبر 13 أغنية في مسرح الزمالك















خطف الفنان الأردني عزيز مرقة قلوب جمهوره المصري بأولى حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك.





وحرص عزيز على التعبير عن حبه للجمهور وحفلاته في القاهرة لما فيها من علاقة خاصة بينه وبين المصريين وهو ما اتضح جليا في التفاعل خلال الحفل والسعادة التي اعتلت على محياه طوال تقديمه وجبة غنائية مطولة بأكثر من 13 أغنية، منها "هي" و"الله غالب" و"يابنت الناس ردي علي".







وفاجأ مرقة الحضور بغنائه باللهجة المصرية عبر تقديمه أغنية حكيم الشهيرة "جاني جاني"، وذلك على طريقته الموسيقية الخاصة، مفاجأة خفيفة الدم أضفت بروح البهجة على أجواء المسرح وتفاعل معها الجمهور بالرقص والتصفيق.









سهرة غنائية روى خلالها عزيز عطشه للحفلات الحية الجماهيرية إذ تعد أول إطلالة بعد غياب عدة أشهر عن الحفلات على خلفية كورونا التي أودت بروح الحياة الفنية في العالم بعد فرض التباعد الاجتماعي والحجر الصحي، وألغت المهرجانات والفعاليات حول العالم، حتى بدأت الحياة تعود تدريجيا مؤخرًا.







ولا تمر حفلة لعزيز دون أن يضع مسك الختام عليها بإحدى أشهر أغنياته "يا باي يا باي"، ليسدل الستار على جولة غنية سريعة عاد بها للقاهرة بعد غياب، واستغل تواجده فيها لتحضير مشروعه الغنائي الجديد، الذي يقدم خلاله عدة أغنيات باللهجة المصرية.