Advertisements

بالصور.. عزيز مرقة يخطف قلوب جمهوره المصري عبر 13 أغنية في مسرح الزمالك

الأحد 07/مارس/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements







خطف الفنان الأردني عزيز مرقة قلوب جمهوره المصري بأولى حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك.


وحرص عزيز على التعبير عن حبه للجمهور وحفلاته في القاهرة لما فيها من علاقة خاصة بينه وبين المصريين وهو ما اتضح جليا في التفاعل خلال الحفل والسعادة التي اعتلت على محياه طوال تقديمه وجبة غنائية مطولة بأكثر من 13 أغنية، منها "هي" و"الله غالب" و"يابنت الناس ردي علي".



وفاجأ مرقة الحضور بغنائه باللهجة المصرية عبر تقديمه أغنية حكيم الشهيرة "جاني جاني"، وذلك على طريقته الموسيقية الخاصة، مفاجأة خفيفة الدم أضفت بروح البهجة على أجواء المسرح وتفاعل معها الجمهور بالرقص والتصفيق.




سهرة غنائية روى خلالها عزيز عطشه للحفلات الحية الجماهيرية إذ تعد أول إطلالة بعد غياب عدة أشهر عن الحفلات على خلفية كورونا التي أودت بروح الحياة الفنية في العالم بعد فرض التباعد الاجتماعي والحجر الصحي، وألغت المهرجانات والفعاليات حول العالم، حتى بدأت الحياة تعود تدريجيا مؤخرًا.



ولا تمر حفلة لعزيز دون أن يضع مسك الختام عليها بإحدى أشهر أغنياته "يا باي يا باي"، ليسدل الستار على جولة غنية سريعة عاد بها للقاهرة بعد غياب، واستغل تواجده فيها لتحضير مشروعه الغنائي الجديد، الذي يقدم خلاله عدة أغنيات باللهجة المصرية.
بالصور.. عزيز مرقة يخطف قلوب جمهوره المصري عبر 13 أغنية في مسرح الزمالك
بالصور.. عزيز مرقة يخطف قلوب جمهوره المصري عبر 13 أغنية في مسرح الزمالك
بالصور.. عزيز مرقة يخطف قلوب جمهوره المصري عبر 13 أغنية في مسرح الزمالك
بالصور.. عزيز مرقة يخطف قلوب جمهوره المصري عبر 13 أغنية في مسرح الزمالك
بالصور.. عزيز مرقة يخطف قلوب جمهوره المصري عبر 13 أغنية في مسرح الزمالك
بالصور.. عزيز مرقة يخطف قلوب جمهوره المصري عبر 13 أغنية في مسرح الزمالك
بالصور.. عزيز مرقة يخطف قلوب جمهوره المصري عبر 13 أغنية في مسرح الزمالك
بالصور.. عزيز مرقة يخطف قلوب جمهوره المصري عبر 13 أغنية في مسرح الزمالك

أخبار تهمك

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ ساعة و 18 دقيقة

ميدو يحذر من إقالة باتشيكو

منذ ساعة الا ربع

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو

منذ أقل من ساعة

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

صدمة جديدة لمحمود كهربا

06:01 ص

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

07:31 ص

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

02:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات