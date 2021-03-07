وصول البابا فرنسيس إلى أربيل في آخر أيام زيارته للعراق

وصل البابا فرنسيس، وصل صباح اليوم الأحد، إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، في آخر أيام زيارته إلى العراق.

وبحسب قناة روسيا اليوم، استقبل رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني"، البابا فرنسيس بشكل رسمي في مطار أربيل.

وأفادت القناة بتواجد العشرات من المسيحيين في مطار أربيل لاستقبال البابا.

وغادر البابا فرنسيس روما، يوم الجمعة الماضي، في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام للعراق، وهذه أول زيارة باباوية للبلاد، منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية عام 2012.

وأقلعت طائرة تابعة لشركة أليطاليا تقل البابا ومرافقيه وطاقما أمنيا ونحو 75 صحفيا من مطار ليوناردو دافنشي في روما متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد في رحلة تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة.

وسيزور البابا (84 عاما) أربع مدن منها الموصل التي كانت معقلا لتنظيم داعش والتي مازالت كنائسها ومبانيها تحمل آثار الصراع.