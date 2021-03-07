طارق الشناوي يكتب : هتاف "يسقط حكم المرشد" فى (برلين)!!

خرجت من تجربة مهرجان (برلين) فى دورته الافتراضية التى حملت رقم (71) وأنا موقن تماما أن مقتل المهرجان- أى مهرجان- عندما يبحث عن بديل افتراضى، لأنه سيصبح مجرد رقم على الخريطة، مثلما قررت إدارة (برلين) أن تضيف لها رقما جديدا بعد السبعين دورة الماضية، بينما، واقعيا، من الصعب أن تحسب لها.



قناعتى أنه كان الأجدى للجميع أن تُلغى أو تؤجل مع النصف الثانى من هذا العام مع تواجد مؤشرات قادمة لتخفيف الاحتراز، ليظل المهرجان فى الذاكرة محتفظا بكونه مهرجانا.



يبدو أن لصناعة السينما حسابات أخرى، المهرجانات ليست بعيدة أبدا عن تلك التوازنات والموازنات الاقتصادية، التى تضمن استمرار صناعة السينما بشقيها الفنى والتجارى، المهرجان وفعالياته وجوائزه حتى لو كانت افتراضية فهى تُشكل داخل صناعة السينما عالميا حسبة مختلفة، كما أن المهرجان حرص على الإعلان أنه فى 9 يونيو القادم سوف يسمح للجمهور بمشاهدة الأفلام المشاركة وعلى مدى 11 يوما وهى عدد أيام المهرجان، بينما اختصرها (أون لاين) إلى أكثر من النصف لتتراكم الأفلام، فى مدى زمنى محدود، ولا أدرى كيف لم يضع المهرجان فى اعتباره أن تواجد الإعلامى أو الصحفى والناقد فى برلين يعنى التفرغ لمشاهدة الفعاليات كلها، بينما بقاؤه فى وطنه يعنى التزامه بكل التفاصيل، التى تعود عليها، ولا يمكن التفرغ للمهرجان، فهو يشاهد الفيلم بينما رنات المحمول تدعوه للرد على مكالمة عاجلة.



انتهت الفعاليات قبل نحو 36 ساعة، وفازت السينما الرومانية بفيلم (ضجيج سيئ الحظ) الدب الذهبى، والفيلم اليابانى (عجلة الفانتازيا والحظ) الدب الفضى، بينما حصل الفيلم التسجيلى الألمانى والذى يصل زمنه إلى نحو 4 ساعات (الأستاذ بهمان وفصله الدراسى) على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، والسينما المجرية أحسن مخرج دينيس ناجى (أضواء طبيعية).



شاركت مصر بثلاثة أفلام (كما أريد) للمخرجة سماهر القاضى فى قسم مخصص للمواهب الواعدة، الفيلم يرصد الثورة المصرية على الإخوان فى 30 يونيو ويتردد فى الأحداث الهتاف الذى صاحب الثورة (يسقط يسقط حكم المرشد)، الفيلم به تحليل موثق للعديد من التفاصيل التى صاحبت الثورة.



عُرض فى قسم (المنتدى الموسع) للمخرج شريف زهيرى فيلمه التسجيلى الطويل (سبع سنوات حول دلتا النيل) وهو بالفعل يُشكل الزمن الذى تم فيه تصوير الفيلم الذى يمزج فى بنائه الفنى بين الأسطورة والأدب والشعر والقصص التراثية، تفاصيل الحياة داخل وخارج النيل، وأيضا عرض فى قسم (بانوراما) فيلم (سعاد) للمخرجة أيتن أمين والفيلم رشح رسميا فى مهرجان (كان) المؤجل من العام الماضى.



هل تحقق الهدف من مهرجان (برلين)؟ ربما السينما كصناعة ستحقق مشروعات مشتركة سنراها فى الأعوام القادمة، إلا أن المهرجان كمساحة دافئة فى القلب حُرمنا منها تماما.



أى محاولة قادمة فى هذا الاتجاه أراها غير مجدية محليا ودوليا، شعار شىء أفضل من لا شىء لا ينطبق على المهرجان (أون لاين)، العديد من المنصات المصرية والعالمية صارت متوفرة للجميع، وتعرض عشرات من الأعمال الدرامية الجديدة، فما هو الجاذب بالعرض، قيمة المهرجان أنه يدخلك إلى عالمه السحرى بكل التفاصيل، بينما ما دون ذلك هو مجرد شروع لمهرجان لم يعقد بعد.



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