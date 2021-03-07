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بدء صلاة قداس تجليس الأساقفة الجدد برائاسة البابا تواضروس بالعاصمة الإدارية

الأحد 07/مارس/2021 - 09:15 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
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بدأت الآن، صلاة القداس الالهى الذى يترائسة قداسةالبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.
وسقوم قداسة البابا برسامة سبعة أساقفة جدد بالأضافة إلى تجليس اثنين أخرين،وتشمل اولا تجليس أساقفة وهم: الأنبا مكاريوس إيبارشية المنيا وتوابعها والأنبا ساويرس دير الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة
ثانيا: أساقفة الإيبارشيات:
الراهب اغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفا على إبراشية شرق النيل.
ثالثا: أساقفة عامة وهم:
القمص اخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي لأمريكا، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية

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