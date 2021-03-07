تخصيص ركن خاص للرهبان وآخر للشعب في صلاة الأساقفة الجدد بالعاصمة الإدارية

بدأت الآن صلاة قداس رسامة أساقفة جدد برائسة، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخصصت الكنيسة خلال التنظيم بقداس سيامة الأساقفة الجدد ركن خاص للرهبان يقدر بحوالي أكثر من مائتي مقعد جماعي مقسمة على الأديرة المختلفة.

بدأ منذ قليل فى صباح اليوم توافد عدد من الأقباط إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحضور طقس قداس سيامة عدد من الأساقفة الجدد بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.



واتخذت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال صلوات القداس.



ووضعت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اللمسات الأخيرة استعدادًا لرسامة الأساقفة الجدد، حيث تم تعقيم الكاتدرائية من الداخل ووضع أشرطة لاصقة على كل دكة لتفصل بين الحضور أثناء القداس تجليس ورسامة الأساقفة الجدد.



ويتمم البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب اغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي، والقمص ثاؤفيلس المحرقي باسم الأنبا فليوباتير أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني باسم الأنبا فام أسقفا على إبراشية شرق النيل.