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التحالف العربي يعترض ويدمر 3 طائرات مسيّرة أطلقت تجاه السعودية

الأحد 07/مارس/2021 - 09:25 ص
اعتراض صاروخ - صورة أرشيفية
اعتراض صاروخ - صورة أرشيفية
وكالات
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أعلن التحالف العربي، صباح اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقت تجاه السعودية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت في وقت سابق،اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

 

 وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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اليمن السعودية الحوثيين التحالف العربي اعتراض صاروخ

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