Advertisements

رامي جمال وتامر عاشور يلتقيان معًا في حفل غنائي بمركز المنارة في هذا الموعد

الأحد 07/مارس/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
يستعد الفنان رامي جمال لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا برفقة المطرب تامر عاشور، وذلك يوم 2 إبريل المقبل، بالمسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وقام رامي جمال بالترويج لذلك الحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة له برفقة صديقه الفنان تامر عاشور، وعلق عليها قائلاً :⁦"‬⁩من أسعد اللحظات لما يبقي عندي حفلة مع صديق عمري تامر عاشور يوم ٤/٢ في المنارة، هنستناكم إن شاء الله، كل المعلومات عن التيكيت قريبًا جدًا".

ومن جانبه رد تامر عاشور عليه في التعليقات قائلاً: "يشرفني يا فنان يا كبير، ربنا يوفقك، وإن شاء الله تبقى حفلة قوية".

وفي سياق آخر، طرح رامي جمال مؤخرًا أغنية "ولسه" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات الشاعر جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

أخبار تهمك

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يحذر من إقالة باتشيكو

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

صدمة جديدة لمحمود كهربا

06:01 ص

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

07:31 ص

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

02:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات