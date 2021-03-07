رامي جمال وتامر عاشور يلتقيان معًا في حفل غنائي بمركز المنارة في هذا الموعد

يستعد الفنان رامي جمال لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا برفقة المطرب تامر عاشور، وذلك يوم 2 إبريل المقبل، بالمسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



وقام رامي جمال بالترويج لذلك الحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة له برفقة صديقه الفنان تامر عاشور، وعلق عليها قائلاً :⁦"‬⁩من أسعد اللحظات لما يبقي عندي حفلة مع صديق عمري تامر عاشور يوم ٤/٢ في المنارة، هنستناكم إن شاء الله، كل المعلومات عن التيكيت قريبًا جدًا".



ومن جانبه رد تامر عاشور عليه في التعليقات قائلاً: "يشرفني يا فنان يا كبير، ربنا يوفقك، وإن شاء الله تبقى حفلة قوية".



وفي سياق آخر، طرح رامي جمال مؤخرًا أغنية "ولسه" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات الشاعر جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم.