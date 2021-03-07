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أسعار اللحوم اليوم الأحد 7-3-2021 في الأسواق

الأحد 07/مارس/2021 - 08:42 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار اللحوم اليوم  الأحد 7-3-2021  في الأسواق المصرية ومحلات الجزارة  في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

 أسعار اللحوم اليوم:
 
تراوح سعر كيلو البتلو ما بين 90 إلى 175جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو لحم الضأن ما بين 100 إلى 180جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 85 إلى 160 جنيها.، بينما تراوح سعر لحوم البتلو بالعظم  ما بين 79 إلى 170 جنيهًا، وتراوح كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين89 إلى 170جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها، و أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل  السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو.

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