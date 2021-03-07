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البرازيل تسجل 1555 وفاة وأكثر من 69 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 09:43 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 1555 وفاة و69609 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وفي تقرير لوزارة الصحة البرازيلية، قالت فيه إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 264325، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 10938836.

 

وأكدت الصحة البرازيلية، شفاء و9704351 مصابا بالفيروس.

 

وكانت البرازيل، تعد ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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