Advertisements

مؤشر سوق دبي المالي يتراجع هامشياً مع بداية التعاملات

الأحد 07/مارس/2021 - 09:44 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements
استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تؤاجع ، حيث هبط مؤشر السوق  بنسبة 0.01% خاسرًا 0.47 نقطة ليصل إلى مستوى 2568.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 36.1 مليون سهم محققة ما قيمته 43.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 580 صفقة لعدد 24 سهماً.


 وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.83%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.24%.
 
وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة أرامكس بنسبة 1.82%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.30%، وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 9.55%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.02%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16 مليون ورقة بقيمة 13.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.59%.

أخبار تهمك

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ميدو يحذر من إقالة باتشيكو

منذ ساعة الا ربع

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو

منذ ساعة الا ربع

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

صدمة جديدة لمحمود كهربا

06:01 ص

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

07:31 ص

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

02:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات