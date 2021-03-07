مؤشر سوق دبي المالي يتراجع هامشياً مع بداية التعاملات

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تؤاجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.01% خاسرًا 0.47 نقطة ليصل إلى مستوى 2568.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 36.1 مليون سهم محققة ما قيمته 43.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 580 صفقة لعدد 24 سهماً.









وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.83%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.24%.