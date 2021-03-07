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جمال عبد الرازق يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "القاهرة كابول"

الأحد 07/مارس/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان جمال عبد الرازق في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، طارق لطفي حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، وكوكبة مميزة من النجوم.

وقال جمال عبد الرازق في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُقدم خلال الأحداث دور شاب صعيدي يُدعى "حسين الدندراوي"، وهو طالب في كلية هندسة أسيوط،
ويُقوم بغناء أغاني من الفلكلور الصعيدي، مُتمنيًا أن تنال شخصيته والمسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه.

وأوضح جمال عبد الرازق أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل" القاهرة كابول"، هو أن الدور الذي يُقدمه خلال الأحداث جديدًا عليه؛ ولأنه من تأليف السيناريست المتميز عبد الرحيم كمال، ومن إخراج الموهوب حسام علي، مُضيفًا :"دي أكبر الدوافع إني أكون في عمل بالحجم ده".

وفي سياق آخر، شارك جمال عبد الرازق مؤخرًا في العديد من المسلسلات منها:"لؤلؤ، الاختيار، الجماعة 2، بين السرايات، بدون ذكر أسماء، فيفا أطاطا، بنات سوبر مان، فوق السحاب، لأعلى سعر، وفيلم القرموطي في أرض النار".
جمال عبد الرازق يكشف لـالفجر الفني تفاصيل شخصيته في مسلسل القاهرة كابول
جمال عبد الرازق يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "القاهرة كابول"
جمال عبد الرازق يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "القاهرة كابول"

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