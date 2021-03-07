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"الشرقية للدخان " تبيع 450 ألف سهم خزينة

الأحد 07/مارس/2021 - 09:56 ص
الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
نيفين سمير
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نفذت شركة الشرقية - ايسترن كومباني صفقة بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول الخميس 4 مارس 2021 ، حيث  تم بيع أسهم خزينة بنحو 450 ألف سهم خلال جلسة الخميس الماضي.

يذكر أن مجلس إدارة شركة ايسترن كومباني،  قد وافق خلال الأسبوع الماضي على بيع أسهم الخزينة المملوكة للشركة والمشتراة خلال الفترة من 24 مارس و31 مايو 2020، بعدد 35.38 مليون سهم خزينة بسعر السوق يوم التنفيذ.

وحققت الشرقية - ايسترن كومباني 2.54 مليار جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، بينما حققت 8.16 مليار جنيه إيرادات النشاط، مقارنة بنحو 7.69 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي؛ لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.

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