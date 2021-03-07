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استعلم الأن.. معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2021 بالرقم القومي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي

الأحد 07/مارس/2021 - 09:57 ص
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021
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استعلم الأن.. معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2021 بالرقم القومي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي

معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2021، يشهد محرك البحث ارتفاع كبير من قبل عدد كبير من المواطنين في مصر محدودي الدخل الحاصلين على معاش تكافل وكرامة الذي قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توالية رئاسة الجمهورية، وذلك من باب توفير الحياة الكريمة للمواطن محدود الدخل والسيدات التي لا يوجد لها عائد مكن المطلقات أو الأرامل، وكلف وزارة التضامن الإجتماعي بتوالي الأمر.

معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2021 بالرقم القومي
للباحثين عن معاش تكافل وكرامة، وزارةو التضامن وجهت لهم رد على كل اسئلتهم واستفسارتهم التي تجعل الكثير منهم يذهب لمكاتب الوزارة في كافة انحاء الجمهورية، في ظل الظروف الراهنة التي تمنع التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد، أطلقت رابط إلكتروني يتمكنوا من خلاله الإستعلام عن كل ما يخص الأمر.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي
- الدخول على رابط وزارة التضامن.
- الضغط على تكافل وكرامة.
- كتابة الرقم القومي بشكل صحيح.
- مكلء باقي البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- وأخيرا الضغط على استعلام.

استعلم الأن.. معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2021 بالرقم القومي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي

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