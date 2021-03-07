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تراجع احتياطيات النقد الأجنبي الصينية إلى 3.205 تريليون دولار

الأحد 07/مارس/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
رويترز
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد تراجع احتياطيات النقد الأجنبي الصينية دون المتوقع في فبراير إلى 3.205 تريليون دولار.

الاحتياطي الصيني هو الأضخم في العالم، وقد انخفض 5.677 مليار دولار الشهر الماضي من 3.211 تريليون في يناير .

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا احتياطيات قدرها 3.200 تريليون دولار في فبراير .

تشهد الصين تدفقات أجنبية قوية على الأسهم والسندات في ضوء أداء اقتصادي متفوق مقارنة مع الاقتصادات الرئيسية الأخرى بفضل تعافيها الأسرع من جائحة كوفيد-19.

كان اليوان الصيني تراجع 0.59 بالمئة مقابل الدولار في فبراير ، بينما ارتفعت العملة الأمريكية 0.43 بالمئة الشهر الماضي أمام سلة عملات رئيسية.

وبلغت حيازات الصين من الذهب 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية فبراير ، دون تغير عن مستويات نهاية يناير .

لكن قيمة احتياطي الذهب الصيني انخفضت إلى 109.18 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 116.76 مليار.

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