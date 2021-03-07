"العربية وبولفار" تسجل خسائر بـ 18.6 مليون جنيه خلال العام الماضي

أعلنت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، عن المؤشرات المالية خلال العام الماضي، خيث أسفرت النتائج

عن ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 254.7 %، على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 18.66 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 5.26 مليون جنيه خلال 2019.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 29.89 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 38.68 مليون جنيه خلال العام السابق له.





يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغت 13.6 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 5.7 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.



