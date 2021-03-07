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انكماش ودائع البنوك في إندونسيا بنسبة 1.45 %

الأحد 07/مارس/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
وكالات
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بدأ النشاط التجاري في إندونيسيا في إظهار علامات التعافي من تفشي مرض كوفيد - 19، حيث انخفض حجم الأموال، التي تم إيداعها في البنوك في الشهر الأخير، وفقا لـ"الألمانية".

وقالت وكالة التأمين على الودائع الإندونيسية في بيان صدر في وقت متأخر البارحة الأولى، إن ما يصل إلى 6639 تريليون روبية (464 مليار دولار) كانت موجودة في 109 بنوك تجارية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية حتى شهر  (يناير) الماضي، بانكماش 1.45 في المائة، عن الشهر السابق عليه.

وقالت لانا سوليستيانينجسيه، الرئيسة التنفيذية للوكالة، إن هذه النتيجة تتمشى مع الدورة النموذجية، التي تميل فيها الشركات إلى سحب الأموال في الربع الأول لتمويل احتياجات الأنشطة التجارية، مضيفة في تصريحات أوردتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، أن هذا يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي بدأ يظهر زيادة في النشاط، ولا سيما في النشاط التجاري.

وأشار صانعو السياسة إلى قلق متزايد بشأن الاقتصاد، الذي تقلص 2 في المائة، في 2020، وهذا أول ركود تشهده إندونيسيا منذ أكثر من عقدين. وكان قد قال سري مولياني إندراواتي، وزير المالية الإندونيسي، إن حكومة بلاده ترى أن تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي العام الجاري تتماشى والزيادة في استهلاك الأسر والاستثمار وتمويل الشركات.

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ودائع البنوك الاقتصاد الاندونيسي الاقتصاد الاقتاصدد العالمي

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