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رانيا فريد شوقي تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة وتُعلق :"لم يحرمني شئ في الدنيا"

الأحد 07/مارس/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تذكرت الفنانة رانيا فريد شوقي والدها الفنان الراحل فريد شوقي بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، مُتمنية من الله أن يسكنه فسيح جناته فهو لم يحرمها من أي شئ طيلة حياته، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت رانيا فريد شوقي مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه وهي مُرتدية عباءة وضعت عليها صورة والدها الفنان الراحل فريد شوقي، وعلقت عليها قائلة :"سيظل أبي حبًا يحكيه دعائي دائمًا، اللھم لا تحرم أبي من الجنة، فھو لم يحرمني شئ في الدنيا".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي الدرامية مسلسل "ضربة معلم"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، بطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة.

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