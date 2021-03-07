هل يمكن أن يحصل شخص على لقاحين ضد كورونا؟.. طبيب يجيب (فيديو)

قال الدكتور أحمد سعد، استشاري الباطنى العامة بموسكو، إنهم أجروا دراسات على مدى فاعلية لقاح "سبوتنيك 5" في مواجهة سلالات فيروس كورونا المتحورة، وثبت أنها فعالة ضدها.

وأشار "سعد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أي لقاح موجود حاليا يعطي حماية ضد السلالات المتحورة، مشيدا بالمجهود المصري في التفاوض للحصول على لقاح "سبوتنيك 5"، حيث تقرر أن تحصل مصر على دفعة من اللقاح، فضلا على نقل التكنولوجيا لمصر، حيث ستكون مصر مركزا لتصنيع اللقاحات ويمكن أن توزع على أفريقيا كلها.

وأضاف أن الدراسة السريرية للقاح "سبوتنيك 5" أفادت أن فاعلية اللقاح تستمر لمدة 9 أشهر، والعلماء الذين توصلوا للقاح يرون أن الفاعلية قد تصل لعامين.

ولفت إلى أن من يحصل على لقاحين ضد كورونا سيعطوا مناعة، ولكن تأثيرهم على المدى البعيد لم يتم دراسته، حيث أجريت دراسات على اللقاحات بشكل مرضي.

