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دعم مصر.. خطوات تسجيل المواليد الجدد 2021 عبر البطاقات التموينية

الأحد 07/مارس/2021 - 10:00 ص
تسجيل المواليد الجدد 2021
تسجيل المواليد الجدد 2021
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دعم مصر.. خطوات تسجيل المواليد الجدد 2021 عبر البطاقات التموينية

تسجيل المواليد الجدد 2021، اتاحت وزارة التموين والتجارة الداخليه قبول طلبات تسجيل المواليد الجدد منذ بداية العام الجاري 2021 حيث يتم الاضافه من خلال تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر التي اطلقته الوزارة مؤخرا من اجل المساهمه في انجاز الخدمات التموينيه الكترونيا دون الحاجه التي بذل الوقت والجهد في الذهاب خصيصا الي مكاتب التموين التابع لها المواطنين بالاضافه الي ان هذه الخدمات توفر درجة الامان القسوي للمواطنين لانها تحميهم من التجمعات التي تقوم بدورها في نقل عدوي كورونا المنتشره .

تسجيل المواليد الجدد 2021
تزايدت معدلات البحث خلال الاونه الاخيره من قبل المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل حيث يريد المواطنين المستفيدين من البطاقات التمونيه والتي يبلغ عددهم حوالي اتنين وعشرون مليون مواطن من الاسر محدودة الدخل ان يقومون بتسجيل ابنائهم للاستفادة من السلع المدعمة التي توفرها لهم الحكومه من خلال هذه البطاقات ، وتجدر الاشارة ان هذا الدعم يقدم شهريا وهو عباره عن مواد غذائيه هامه يحتاج اليها الانسان ليوفر لاسرته حياة كريمة ونحن بدورنا من خلال هذا التقرير سنطلعكم علي اهم الخطوات المتبعة للدخول عبر رابط الموقع والاستفادة من الخدمات التي يقدمها .

خطوات الدخول عبر موقع دعم مصر
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخليه ان باب التقديم علي اضافه المواليد الجدد لازال متاحا حتي الان ولن يتم
اغلاقه الي ان تستوفي جميع العائلات تقديم طلباتها حيث يتم الدخول وفقا للاتي :

- تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر.
- الضغط علي الخدمات التموينيه.
- تسجيل الاسم ورقم المرور.
- الضغط علي زر اضافة فرد لاسرتي.
- تسجيل اسم الطفل ثلاثيا والرقم القومي.
- الضغط علي زر تسجيل .

دعم مصر.. خطوات تسجيل المواليد الجدد 2021 عبر البطاقات التموينية

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