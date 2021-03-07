غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا.. وهذه حالتها الصحية





أعلنت الفنانة غادة عادل، أمس السبت الموافق 6/3/2021، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدما أثبتت المسحة إيجابية إصابتها بالفيروس.





وأكدت غادة عادل ، لبرنامج "ET بالعربي"، خبر إصابتها، موضحة أنها حاليًا في العزل المنزلي.



