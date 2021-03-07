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غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا.. وهذه حالتها الصحية
الأحد 07/مارس/2021 - 10:07 ص
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أعلنت الفنانة غادة عادل، أمس السبت الموافق 6/3/2021، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدما أثبتت المسحة إيجابية إصابتها بالفيروس.
وأكدت غادة عادل، لبرنامج "ET بالعربي"، خبر إصابتها، موضحة أنها حاليًا في العزل المنزلي.
وأشارت غادة عادل إلى أن صحتها جيدة وتخضع للعلاج من خلال بروتوكول وزارة الصحة، وستعيد إجراء الفحص خلال الأسبوع المقبل للاطمئنان على صحتها.
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