مشتريات قوية على الأسهم القيادية تصعد بالمؤشرالرئيسي للبورصة 1.2% بمستهل التعاملات

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد أولي جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة كبيرة وصلت الي 1.2% ، وتوقع خبراء البورصة أن يكون هناك

ارتداد إيجابي للسوق خلال هذا الأسبوع .





وربح رأس المال السوقي نحو 5.1 مليار جنيه ليصل في تلك اللحظة الي 694.8 مليار جنيه









مؤشرات البورصة المصرية





وفغز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 11477.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2203.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3221.2 نقطة.









وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي أداء السلبى لعدة أسباب فى مقدمتها نسب المارجن الكبيرة فى محافظ المجموعات المرتبطة و جنى الارباح و المبيعات الضخمة و المتتالية للمؤسسات و صناديق الاستثمار المحلية و التى حققت بها هامش ربح كبير خلال الشهور الماضية مع تصحيح عنيف للأسهم المضاربية التى انتفخت خلال نفس الفترة ليفقد المؤشر السبعينى 199 نقطة خلال تداولات الأسبوع مقلصا 8.34% من مكاسب العام ليحتفظ ب 1.89% فقط من مكاسبه من أول يناير الماضى .





فيما تراجع المؤشر الرئيسي بوتيرة أقل بدعم التجارى الدولى و القياديات التى لم تشهد صعود الاسهم الصغيرة و المتوسطة ليفقد الرئيسي 284 نقطة خلال تداولات الأسبوع بنسبة هبوط 2.44% على أساس اسبوعى و يحتفظ ب 4.51% من مكاسب العام منذ أول يناير الماضى ، ليفقد راس المال السوقى 19.449 مليار جنيه خلال الأسبوع .