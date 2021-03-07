نقاد.. المنصات شجعت السينما والتليفزيون





يسرا، منى زكى، آسر ياسين ومنة شلبى، أمير كرارة، نيللى كريم، وغيرهم من كبار النجوم انضموا مؤخرا لأعمال المنصات الإلكترونية، ويبدو أن نجاح أكثر من عمل عبر هذه المنصات، جعل البعض يتساءل هل ستحل المنصات الإلكترونية بديلا لشاشات التليفزيون ودور العرض السينمائية أيضا، بعد انضمام نجوم الصف الأول لأعمالها خلال الفترة الأخيرة.





فى البداية يرى المخرج هانى خليفة الذى قدم حلقة فى مسلسل «نمرة إتنين» على منصة شاهد، أن التجربة كلها مختلفة من خلال التكنيك الذى يستخدمه فى العمل ليس أكثر، لكنه لا يعتقد أن تكون بديلة للتليفزيون أو السينما، لكن وجود المنصات هو تطور طبيعى فى ظل الظروف التى يمر بها العالم بعد أزمة فيروس كورونا وعلى الجميع أن يواكب هذا التطور.





ويرى الناقد طارق الشناوى أنه مع ظهور أى تطور جديد يبدأ التساؤل هل سيكون بديلا، ولكن الحقيقة أنه سيكون إضافة وليس بديلا وهو الحال فى المنصات الإلكترونية التى ستكون إضافة لبقية المجالات المتعارف عليها سواء السينما أو الدراما التليفزيونية فمثلا عند ظهور التليفزيون بدأ الناس يتساءلون هل سيكون بديلا للسينما، لكن لم ننكر أن كثافة استخدام المنصات الإلكترونية ازدادت مؤخرا بسبب جائحة فيروس كورونا التى جعل الكثير يعتادون مشاهدتها بالفترة الأخيرة.





لكن هذا لا يعنى أبدا أنها ستحل بديلا عن السينما أو التليفزيون بل هى نافذة فنية جديدة برؤية فنية مختلفة، ويمكنها أيضا أن تكون عاملًا يحفز بقية الوسائل على تطوير أدواتها لتكون أقوى.





ويؤكد الشناوى أن عامل الجذب فى تجربة المنصات الإلكترونية بالنسبة لصناع الفن هو عامل اقتصادى أولا فهو يحقق لهم ربحاً مقبولاً خاصة فى الظروف الحالية





بينما كان للناقد نادر عدلى وجهة نظر أخرى وهى أن وجود المنصات الإلكترونية كبديل للسينما أو التليفزيون أمر صعب، وليس واردا، فمازال العرض عبر شاشة المنصات أرباحه محدودة لا يغطى التكاليف الضخمة لإنتاج الأعمال سواء بالسينما أو بالدراما التليفزيونية، وهو ما يجعل بعض المنصات، تعيد عرض أعمالها عبر شاشة القنوات التابعة لها، وإن كانت منصة نتفليكس هى أكثر منصة قادرة على التماسك، لأنها بدأت تبحث عن وسائل أخرى للتواجد فى السوق السينمائى مثلا كعرض أعمالها داخل المهرجانات العالمية وهناك بعض المهرجانات وافقت على هذا.





لكن على المستوى العربى مثلا فمعظم الجمهور المحلى يبحث عن مشاهدة الأعمال سواء الدرامية أو السينمائية دون أن يدفع مقابلاً مادياً لهذا مما يجعل مشاهدتها بالتليفزيون هو الحل المناسب له، وهو ما يجعل التجارب المتواجدة حاليا بالسوق بالنسبة للمنصات مختلفة كثيرا لكل منهم رؤية وجمهور مختلف.







