حلقة بدون ضيوف من «شيخ الحارة» من أجل عيون إيناس الدغيدى

المخرجة إيناس الدغيدى طلبت من إدارة قناة «القاهرة والناس» تصوير حلقة تجريبية من برنامجها «شيخ الحارة»، المنتظر عرضه فى شهر رمضان المقبل، قبل بدء التصوير الفعلى، واستجابت إدارة القناة وحددت يوم الاثنين الماضى موعدا للتصوير، وكانت بروفة عامة بحضور جمهور داخل الاستوديو، على أن تبدأ تصوير الحلقات بالضيوف خلال الأيام القليلة المقبلة.





المواسم الأولى من برنامج «شيخ الحارة» قدمتها الإعلامية بسمة وهبة، وأبدت غضبها من انتقال البرنامج لإيناس الدغيدى، لدرجة أنها شنت هجوما حادا على إيناس الدغيدى، فى أحد اللقاءات التليفزيونية، وقالت: إن برنامج «شيخ الحارة» فكرتها وإرثها وابنها الذى وضعت فيه تفاصيل خلطتها السحرية، لافتة إلى أن البرنامج لا يمكن أن يرضى الجمهور بدون أن تقدمه هى، ووعدت جمهورها بأن تطل عليهم فى رمضان المقبل ببرنامج يشبهه وببصمتها هى.





الأمر الذى جعل الدغيدى ترد عليها مؤكدة أن البرنامج جاء إليها عن طريق الصدفة من خلال طارق نور مالك قناة «القاهرة والناس»، الذى عرض عليها الأمر، وقالت إن بسمة وقت تقديمها للبرنامج كان ناجحا، ولا يقلل منها أن تركته لتقدمه هى، وأشارت إلى أن الموسم الماضى الذى قدمته بنفسها كان ناجحا أيضا، والجمهور استقبله بشكل مختلف، يشار إلى أن المخرجة إيناس الدغيدى قدمت «شيخ الحارة والجريئة» فى السيزون الرمضانى الماضى، واستضافت خلال حلقاته عدداً كبيراً من الفنانين.



