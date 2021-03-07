Advertisements

حلقة بدون ضيوف من «شيخ الحارة» من أجل عيون إيناس الدغيدى

الأحد 07/مارس/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
Advertisements
المخرجة إيناس الدغيدى طلبت من إدارة قناة «القاهرة والناس» تصوير حلقة تجريبية من برنامجها «شيخ الحارة»، المنتظر عرضه فى شهر رمضان المقبل، قبل بدء التصوير الفعلى، واستجابت إدارة القناة وحددت يوم الاثنين الماضى موعدا للتصوير، وكانت بروفة عامة بحضور جمهور داخل الاستوديو، على أن تبدأ تصوير الحلقات بالضيوف خلال الأيام القليلة المقبلة.

المواسم الأولى من برنامج «شيخ الحارة» قدمتها الإعلامية بسمة وهبة، وأبدت غضبها من انتقال البرنامج لإيناس الدغيدى، لدرجة أنها شنت هجوما حادا على إيناس الدغيدى، فى أحد اللقاءات التليفزيونية، وقالت: إن برنامج «شيخ الحارة» فكرتها وإرثها وابنها الذى وضعت فيه تفاصيل خلطتها السحرية، لافتة إلى أن البرنامج لا يمكن أن يرضى الجمهور بدون أن تقدمه هى، ووعدت جمهورها بأن تطل عليهم فى رمضان المقبل ببرنامج يشبهه وببصمتها هى.

الأمر الذى جعل الدغيدى ترد عليها مؤكدة أن البرنامج جاء إليها عن طريق الصدفة من خلال طارق نور مالك قناة «القاهرة والناس»، الذى عرض عليها الأمر، وقالت إن بسمة وقت تقديمها للبرنامج كان ناجحا، ولا يقلل منها أن تركته لتقدمه هى، وأشارت إلى أن الموسم الماضى الذى قدمته بنفسها كان ناجحا أيضا، والجمهور استقبله بشكل مختلف، يشار إلى أن المخرجة إيناس الدغيدى قدمت «شيخ الحارة والجريئة» فى السيزون الرمضانى الماضى، واستضافت خلال حلقاته عدداً كبيراً من الفنانين.

أخبار تهمك

ميدو يحذر من إقالة باتشيكو

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ حوالي 10 ساعات

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 10 ساعة

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

صدمة جديدة لمحمود كهربا

06:01 ص

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

07:31 ص

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

02:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات