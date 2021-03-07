38 وفاة و3481 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

رصدت السلطات الصحية في الأردن، 38 حالة وفاة و3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب وزارة الصحة.

واعلنت السلطات الصحية الأردنية، ارتفاع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في المملكة إلى 4900 حالة، فيما بلغت الإصابات 421415 حالة.

وأعلنت الصحة الأردنية، تسجيل 3917 حالة شفاء هذا اليوم في المستشفيات الأردنية المعتمدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 362765 حالة.

وقالت الصحة الأردنية، إن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات بلغ 280 حالة، فيما غادرت 80 حالة، كما أنه تم إجراء 25952 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 4822160 فحصا.