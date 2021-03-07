Advertisements

"الشيوخ الأمريكي" يقر خزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار

الأحد 07/مارس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس، خطة الرئيس بايدن لتحفيز الاقتصاد المتضرر جراء كوفيد - 19 والبالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، بعد ساعات من النقاشات والمفاوضات الصعبة وعملية تصويت ماراثونية على سلسلة تعديلات أدخلت عليها.

ووفقا لـ"الفرنسية"، تم تمرير الخطة بأصوات أعضاء المجلس الديمقراطيين وحدهم (50 صوتا مقابل 49)، بعد سلسلة طويلة من المناقشات.

وسيعود النص الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب، حيث يتوقع أن يصادق عليه الديمقراطيون الذين يحظون بالغالبية ليوقع عليه بايدن بحلول 14 (مارس)، الموعد المقرر لتعليق منح إعانات البطالة.

وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قبيل عملية التصويت الأخيرة أن "هذا القانون سيمنح الناس مساعدات تتجاوز كل ما قامت به الحكومة الفيدرالية على مدى عقود".

بدوره، رأى ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية أنه لم يسبق للكونجرس قط أن أنفق كل هذه المبالغ "بطريقة غير متسقة لهذه الدرجة أو بعد عملية تفتقد إلى الصرامة إلى هذا الحد".

وتشمل خطة التحفيز تقديم شيكات بقيمة 1400 دولار لملايين الأمريكيين إضافة إلى 350 مليار دولار من المساعدات للولايات والمجتمعات المحلية.

كذلك، تنص الحزمة على توفير مليارات الدولارات لمكافحة الوباء من بينها 49 مليارا لعمليات الفحوص والتتبع إضافة إلى 14 مليارا لتوزيع اللقاحات.

وتوقفت النقاشات لأكثر من تسع ساعات الجمعة جراء تحفظ سناتور ديمقراطي معتدل على بند رئيسي في الخطة يتعلق بمساعدات البطالة يدعمه البيت الأبيض علنا.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يحذر من إقالة باتشيكو

منذ أقل من ساعتين

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

صدمة جديدة لمحمود كهربا

06:01 ص

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

07:31 ص

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

02:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات