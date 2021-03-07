"الشيوخ الأمريكي" يقر خزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس، خطة الرئيس بايدن لتحفيز الاقتصاد المتضرر جراء كوفيد - 19 والبالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، بعد ساعات من النقاشات والمفاوضات الصعبة وعملية تصويت ماراثونية على سلسلة تعديلات أدخلت عليها.





ووفقا لـ"الفرنسية"، تم تمرير الخطة بأصوات أعضاء المجلس الديمقراطيين وحدهم (50 صوتا مقابل 49)، بعد سلسلة طويلة من المناقشات.





وسيعود النص الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب، حيث يتوقع أن يصادق عليه الديمقراطيون الذين يحظون بالغالبية ليوقع عليه بايدن بحلول 14 (مارس)، الموعد المقرر لتعليق منح إعانات البطالة.





وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قبيل عملية التصويت الأخيرة أن "هذا القانون سيمنح الناس مساعدات تتجاوز كل ما قامت به الحكومة الفيدرالية على مدى عقود".





بدوره، رأى ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية أنه لم يسبق للكونجرس قط أن أنفق كل هذه المبالغ "بطريقة غير متسقة لهذه الدرجة أو بعد عملية تفتقد إلى الصرامة إلى هذا الحد".





وتشمل خطة التحفيز تقديم شيكات بقيمة 1400 دولار لملايين الأمريكيين إضافة إلى 350 مليار دولار من المساعدات للولايات والمجتمعات المحلية.





كذلك، تنص الحزمة على توفير مليارات الدولارات لمكافحة الوباء من بينها 49 مليارا لعمليات الفحوص والتتبع إضافة إلى 14 مليارا لتوزيع اللقاحات.





وتوقفت النقاشات لأكثر من تسع ساعات الجمعة جراء تحفظ سناتور ديمقراطي معتدل على بند رئيسي في الخطة يتعلق بمساعدات البطالة يدعمه البيت الأبيض علنا.



