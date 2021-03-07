«بودى جارد» خارج نطاق البسمة.. وعادل سيظل الزعيم





21 عاما هو العمر الزمنى لمسرحية «بودى جارد» والتى عرضت للمرة الأولى قبل أيام عبر شاشة المنصة الإلكترونية شاهد التى نجحت فى الحصول على حقوق البث الأول للعرض المسرحى مقابل مليون دولار تقريبا، حيث قامت الهيئة الملكية للترفيه بشراء بث حقوقها، وهو الرقم الذى نجح فى أن يجعل الزعيم يتخلى عن حلمه بأن تكون المسرحية هدية لجمهوره تعرض عقب وفاته، خاصة أن المسرح حقق رقما قياسيا وقتها كأطول عرض مسرحى عربى استمر على خشبة المسرح لأكثر من عشر سنوات، فنجاحها كان كفيلا بأن يجعله يقرر أن يختتم حياته بعرضها، وهى المسرحية التى سجلت رقما قياسيا كأطول عرض مسرحى عربى على خشبة المسرح، حيث استمرت لأكثر من عشر سنوات فتم عرضها من 1999 واستمر حتى 2010، وعرضت فى عدد من الدول العربية بينها تونس، والمغرب، والإمارات، والجزائر، وسورية، والبحرين.





كل ما قيل عن المسرحية والنجاح الكبير الذى حققته وقت عرضها على المسرح جعل الجمهور يعلق آمالا عريضة على العرض بعد الإعلان عن عرضه عبر المنصات الإلكترونية، لكن سرعان ما تحول الأمر لجدل كبير بين رافضين للعمل تماما، وبين مؤيدين لعادل إمام على الرغم من عدم جودة العمل خاصة على مستوى الكتابة للمؤلف يوسف معاطى حيث بدا واضحا حالة الاستسهال فى الكتابة، وأيضا الإخراج الذى كان التجربة الأولى لرامى إمام نجل الزعيم.





فالمسرحية تقوم فكرتها حول أدهم الجبالى «عادل إمام» والذى يقوم بالاتفاق مع رجل الأعمال المشهور سعد «عزت أبوعوف» على صفقة خاصة بأن يعمل «بودى جارد» لزوجته عائشة «رغدة» وينقل له تحركاتها، ولكن يحدث ما لم يتوقعه حيث تقع زوجته فى حب الحارس الخاص بها، وعندما يكتشف سعد خيانة زوجته يحاول تلفيق تهمة سرقة 700 مليون جنيه لأدهم والهروب خارج البلاد ولكن يقف أدهم بعد اكتشاف سرقته لهذا المبلغ.





خيبة أمل الجمهور صاحبت ليلة العرض المسرحى للعرض الذى حمل شعار «أطول عرض مسرحى»، ورغم تحقيقها لأكثر من مليون مشاهدة فى ساعات قليلة، فالجمهور تلهف لرؤية عادل إمام وهو يرسم البسمة على وجوههم كعادته ليخطفهم مما اعتادوه مؤخرا من بعض نجوم الكوميديا فى الاستخفاف والاعتماد على إيفيهات مكررة طيلة الوقت، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فلم ينجح فى تحقيق رسالته هذه المرة لدى البعض ولم يصل لغايته ولم يخطف جمهوره من همومهم ليرسم البسمة على وجوههم كعادته فيبدو أن تأخر عرض المسرحية طيلة هذه السنوات جعلها خارج نطاق البسمة، فالإيفيهات جاءت صادمة للبعض فمرور الزمن لم يمنحها جواز المرور للجمهور، وبدت باهتة للبعض الذى توقع أن يرى عملا مليئا بالصرخات الكوميدية كما اعتدنا من الزعيم عادل إمام.





عدم نجاح المسرحية فى عرضها «أونلاين» لا يعنى الحرب الشرسة التى يتعرض لها الزعيم عادل إمام الذى حفر تاريخه الفنى بين كبار الفنانين فى مصر، فحتى وإن أخفق فى عمل ربما لم يعد مناسبا للعرض حاليا فذلك لا يهدر حقه كأهم نجوم الكوميديا فى الوطن العربى، وكسفير للبسمة والإيفيهات التى امتع بها جمهوره لسنوات طويلة ومشوار فنى ممتد ظل خلاله هو «نمبر 1».







