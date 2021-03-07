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أسماء مصطفى: الرئيس السيسي جابر خواطر المصريين

الأحد 07/مارس/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أكدت الإعلامية أسماء مصطفى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو جابر خواطر البسطاء، مستعرضةً بعض المواقف التي قام بها الرئيس خلال جولاته ومنها التوقف والاطمئنان على أحوال المصريين البسطاء في الشارع.
 
تابعت الإعلامية خلال حلقة اليوم من برنامجها "هذا الصباح" الذي تقدمه على قناة "إكسترا نيوز"، أن القصة هي التعامل نفسه والثقة والاهتمام من الرئيس السيسي للمصريين وهي أشياء لا تحتاج إلى تفسير للمعنى بل تتحدث عن نفسها لأن المشاعر الصادقة دائمًا تصل بدون اجتهاد، مضيفةً أن الرئيس السيسي نزل واشترى فاكهة من أحد المصريين وهو "عم حسن"، وقال له الرئيس "نقي كويس"، وتحدثا سويًا بدون كلفة وهو مشهد وعلاقة يصعب شرحها لأنها ليس بحاجة إلى "تجويد".
 
أضافت أسماء مصطفى أن هذا جبر خواطر لجميع المصريين، ولهذا وجه الرئيس السيسي بعلاج "عم حسن" فورًا على نفقة الدولة بالإضافة إلى آخرين.
 
كما نشر البرنامج المشهد الذي بين الرئيس وهو يمازح البائع فيما ظهرت علامات السعادة على وجه "عم حسن" ولم يصدق نفسه وهو يتحدث مع الرئيس.

https://www.youtube.com/watch?v=nPhcXmlcMCE

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