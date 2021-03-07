منة شلبى بعد أمينة خليل فى «ليه لأ»





بعض النجمات يرفضن أدوارا تم ترشيحهن لها، لمجرد علمهن بأنهن بدائل لفنانات أخريات، لكن الفنانة منة شلبى لا تفكر بهذه الطريقة، وأبدت موافقتها على القيام ببطولة مسلسل الجزء الثانى من مسلسل «ليه لأ»، الذى قدمت جزءه الأول الفنانة أمينة خليل، وحقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، سواء عندما تم عرضه على منصة شاهد، أو على شاشة MBC مؤخرا.





أمينة خليل نجحت فى المسلسل، فى إقناع الفتيات بأنها «القادرة على التحدى»، الفتاة التى تمردت على حياتها المستقرة بين أسرتها، وعلى زواجها من شخص لا تحبه قبل زفافها، وهربت يوم كتب كتابها، وأبهرتها رحلة البحث عن الذات بعيدا عن أى ضغوط، معتمدة على نفسها ومتحملة مسئولية قرارها الذى لم يكن سهلا، وبنفس التحدى تقريبا قبلت منة شلبى أن تكون بطلة الجزء الثانى من المسلسل، خاصة أن الشركة المنتجة لم تغير أمينة فقط فى الجزء الثانى، بل كل الفنانين الذين شاركوا فى الجزء الأول،





وأضافت مصادرنا وأكدت أن الجهة المنتجة للمسلسل قررت تغيير جميع الفنانين الذين شاركوا فى الجزء الأول منه، وقامت الشركة بعرض الفكرة على مؤلفته مريم نعوم، ومخرجته مريم أبو عوف، ورحبوا جدا بها، ومن المقرر أن توقع منة تعاقدها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد آخر مشاركة درامية لها وهى حلقتها فى مسلسل «نمرة اتنين»، وعرضت فى أواخر عام 2020 الماضى.



