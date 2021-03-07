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«عش الدبابير» يحبس رانيا يوسف فى بيروت

الأحد 07/مارس/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
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رانيا يوسف مضطرة للإقامة فى العاصمة اللبنانية بيروت حتى آخر شهر رمضان المقبل، بسبب تصوير مسلسل «عش الدبابير» الذى يقوم ببطولته الفنانان مصطفى شعبان وعمرو سعد، وتجسد رانيا شخصية شقيقة مصطفى شعبان خلال أحداث العمل، الذى تدور جميع أحداثه فى بيروت، لكنها وجدت نفسها فى مأزق بسبب الارتباط بتصوير فى مسلسل «كل ما نفترق» مع الفنانة ريهام حجاج الذى سيجبرها على العودة إلى مصر لبضعة أيام من أجل تصوير المشاهد المتبقية لها فيه لأن المسلسل من المقرر عرضه فى شهر رمضان أيضا.

رانيا على جانب آخر دخلت فى صدام مع شركة «الريماس»، التى تتعاون معها فى مسلسل «شارع 9»، وسبق أن صورت منه عدة أيام على مراحل متفرقة ثم توقف بسبب وجود مشاكل مالية حالت دون استكماله، رانيا أخبرت الشركة أنها ستعتبر تعاقدها على المسلسل لاغياً إذا لم يعد التصوير مرة أخرى فى مدة أقصاها عيد الفطر المقبل، لأن المسلسل عطلها عن الكثير من الأعمال التى كان المقرر لها التعاقد عليها.

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