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ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.2% مع بداية التعاملات

الأحد 07/مارس/2021 - 10:22 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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اسنهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 1.27% رابحًا 117.06 نقطة ليصل إلى مستوى 9359.34 نقطة، بعد قرارها رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.88% خاسرًا 228.55 نقطة ليصل إلى مستوى 25685.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.3 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال.
 
صعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.29%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.84%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.89%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 1.78%، 1.77%، على التوالي، قم قطاع الطاقة بنسبة 1.75%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.55%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.35%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.10%.
 
 
وقفز 155 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 8.21%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 7.43%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 5.57%، وتراجع 29 سهماً على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 3.49%، ثم سهم "جازادكو" بنسبة 2.87%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 2.64%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 288.9 مليون ريال سعودي.
 

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