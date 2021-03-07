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12 أبريل.. أولى جلسات الطعن المطالب بعزل مستشار "مرسى" من مجلس الدولة
الأحد 07/مارس/2021 - 10:29 ص
هدير حمزة
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حددت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة جلسة 12 إبريل المقبل لنظر أولى جلسات الطعن الذي يطالب بعزل المستشار القانوني لمرسى المعزول، محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة من منصبه القضائي.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق برفض الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس مجلس الدولة، والتي يطالب فيها بعزل المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار المعزول محمد مرسي، من مجلس الدولة، لانتفاء المصلحة.
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