5 نجمات «محجبات» فى رمضان





تتنافس أكثر من فنانة على ارتداء الحجاب فى دراما رمضان 2021، حيث تظهر الفنانة درة بالحجاب من خلال شخصيتها فى مسلسل «بين السما والأرض» والذى تشارك فى بطولته أمام هانى سلامة والمسلسل ينتمى لتيمة الـ15 حلقة، واختارت درة أن تطل على جمهورها بالحجاب ليتناسب مع طبيعة الشخصية التى تقدمها.





كما تظهر الفنانة الشابة تارا عماد مرتدية الحجاب خلال الأعمال التى تشارك فى بطولتها خلال شهر رمضان، حيث إنها تجسد شخصية حبيبة الفنان محمد رمضان فى مسلسل «موسى»، الذى ينافس به فى الماراثون الرمضانى المقبل، وتجسد خلال العمل شخصية فتاة صعيدية فى الأربعينيات من القرن الماضى، وترتدى الحجاب فى الدور لأن أغلب النساء فى الصعيد يرتدينه، خاصة فى هذه الحقبة الزمنية، كما أنها تظهر فى مسلسل «ضد الكسر»، كشقيقة للفنانة نيللى كريم، وترتدى الحجاب، أيضا حتى فى حفل زفافها من الفنان حمزة العيلى، لأنها ملتزمة دينيا.





كما تظهر الفنانة السورية نسرين طافش بالحجاب هى الأخرى، ضمن أحداث مسلسل «المداح»، الذى ينافس به الفنان حمادة هلال فى الماراثون الرمضانى المقبل، وتجسد شخصية تدعى «رحاب»، وتنتمى لحى شعبى وتعتمد ملابس شخصيتها على العباءة السوداء والحجاب.





وتظهر أيضا الفنانة روجينا بالحجاب فى أحداث مسلسل «بنت السلطان»، الذى تنافس به فى الماراثون الرمضانى المقبل، ويمثل العمل أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما.





كما تظهر الفنانة مى سليم بالحجاب ضمن أحداث مسلسل «لحم غزال»، التى تشارك فى بطولته إلى جوار الفنانة غادة عبدالرازق، ويعرض فى الموسم الرمضانى المقبل.







