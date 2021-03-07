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عمرو أديب محذرا: "خدوا اللقاح.. هيجي وقت مش هتلاقوه" (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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اقترح الإعلامي عمرو أديب، أن تقوم الهيئات، والبنوك، والنوادي المختلفة بشراء لقاح كورونا وتطعيم موظفيها، ويكون ذلك نظير مبلغ مالي، معلقا: "لو اللقاح بـ 50 جنيه، ادفع 100 كتبرع".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لابد من كسر المرض، معلقا: "بلاش حالة هنعمل ايه باللقاح.. يا جماعة هيجي وقت مش هتلاقوه، الدنيا بالضرب على اللقاح فالخارج، إحنا لسه عايشين في حالة الزهد".
وأضاف، "لو انت صحتك تستحمل.. طب صحة أبوك وأمك"، لافتا إلى أنه أول من طالب بإمكانية إجراء تحليل "بي سي آر" مقابل مبلغ مالي للقادرين.

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