الموعد والهدف.. كل ما تريد معرفته عن زيارة "حمدوك" لمصر



بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الخرطوم، بدأ الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني يخطط لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار التعاون المشترك بين مصر والسودان.



وخلال الساعات الأخيرة، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي السودان والتقى بعدد من المسئولين على رأسهم عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وتعهد السيسي بدعم مصر للفترة الانتقالية في السودان وحرصها على إنجاحها، كما توصل الجانبين إلى رؤى موحدة بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.



ومن أبرز الاتفاقات التي تمت بين الطرفين وقف أي إجراء أحادي بشأن نهر النيل الأزرق.





وتزامنت زيارة السبسي إلى السودان مع حراك دبلوماسي وعسكري كبير بين البلدين، حيث التقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادف المهدي في القاهرة، الأسبوع الماضي، بالرئيس السيسي ونظيرها المصري.



واختتم محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، زيارة للخرطوم استمرت يومين وتم خلالها توقيع اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتنسيق العسكري.







هدف زيارة رئيس مجلس الوزراء السوداني

وفي هذا الشأن، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن هناك من رئيس مجلس الوزراء السوداني إلى مصر قريبًا، لتعبر عن زخم حقيقي لتفعيل تلك الآليات الموجودة وبالتأكيد ليعود بالمنفعة على شعب البلدين.



تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيسي

كما قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء السوداني سيزور مصر خلال الأيام المقبلة لمتابعة نتائج زيارة الرئيس السيسي ولقاء المسؤولين المصريين لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخرطوم.



لقاءات مع عدد من الوزراء

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك سيزور مصر خلال الأيام المقبلة في 11 و12 من مارس الجاري، مضيفا أنه سيلتقي بالوزراء المصريين لبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



مناقشات لمشروعات هامة بين مصر والسودان

ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء السوداني مع الوزراء المصريين عدد من المشروعات المشتركة بين مصر والسودان منها مشروعات الربط الكهربائي مع السودان وربط السكك الحديد والتعاون الاقتصادي والتجاري.