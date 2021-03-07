موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز على نظيره أوساسونا، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





افتتح التسجيل لبرشلونة جوردي ألبا في الدقيقة 30 من الشوط الأول، ثم أضاف موربيا الهدف الثاني في الدقيقة 83 من الشوط الثاني.





وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة عند النقطة 56، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 28، في المركز الثالث عشر.





ومن المقرر أن يلتقي برشلونة أمام نظيره ويسكا، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.



