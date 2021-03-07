"شركتى الجملة": ضخ 5000 طن من السكر لمنافذ صرف السلع التموينية يومياً









أكد رؤساء شركتي الجملة المصرية والعامة على ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمخازنها التي يصل عددها الي 1500 مخزن جملة ينتشرون بمحافظات الجمهورية، لصرفها لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين، وقال رؤساء مجالس إدارات الشركتين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية لا يقل عن ثلاثة اشهر بكل مخزن، مؤكدين وجود سلسلة إمدادات دائمة يومياً من مخازن الجملة الكبيرة التابعة لوزارة التموين وكذلك الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والتي تنتج كل أنواع السلع الغذائية من زيوت وارز وسكر ومكرونة، إضافة الي التعاقدات التي تتم مع شركات القطاع الخاص من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.





ومتابعةً للأمر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقي تقريراً حول ما يتم صرفة من السلع الغذائية التي تصرف علي بطاقات الدعم وأفاد التقرير أن شركتى الجملة يقومان بصرف 5000 طن سكر يومي من السلعة علي بطاقة الدعم وما يقارب ال 3500 إلى 4000 طن من زيت الطعام يومياً على بطاقة الدعم وألف طن يومي من الأرز وما يقارب الـ 500 طن من المكرونة وذلك فى ضوء متوسطات الإستهلاك.





وأكد التقرير الوارد من الشركتين أن نسب التنفيذ من صرف المقررات التموينية حتى اليوم يسير بإنتظام وحسب المتوسطات ومخططات الإمداد المحددة.





وفي سياق متصل شدد المصيلحي علي قيام مديريات التموين بالمحافظات بالمرور الميداني والمتابعة اليومية على مخازن ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من انتظام صرف السلع للمواطنين بشكل منضبط ومنتظم.





هذا وقد أكد المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي آمن من كافة السلع الغذائية سواء في السكر، او الأرز، او القمح، أو الزيت او المكرونه أيضاً، وكذا اللحوم والدواجن.





مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هيئة السلع التموينية قد تعاقدت في اليومين الماضيين علي 78 ألف طن زيت صويا خام لتعزيز الرصيد الاستراتيجي من الزيت الخام لمدة كفاية 5 أشهر، وأضاف الي أن موسم توريد بنجر السكر وقصب السكر سوف يزيد من الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة السكر بعد زيادة إنتاجية الفدان لـ 20% وزيادة المساحة لـ 640 ألف فدان بنجر مقارنة بالعام الماضي، وأكد أن إنتاج مصر من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي.



