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أسرار وكواليس جديدة عن حمدي غيث في ذكرى وفاته

الأحد 07/مارس/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كشفت ميادة حمدي، ابنة الفنان الراحل حمدي غيث، أسرارًا وكواليس عن والدها في ذكرى وفاته.

قالت ميادة حمدي غيث خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن والده كان أيضًا شاعرًا وقدم ديوان شعر اسمه "المجد للإنسان"، وتم طباعته وكان في الأسواق، متابعةً أن هذه المعلومة لا يعرفها الكثيرين.

تابعت أن والدها كان وصيته الأخيرة أنها واختها "ياخدوا بالهم من بعض"، موضحةً أنه والدها الراحل كان يحب دوره جدًا في فيلم "الناصر صلاح الدين" حيث جسد شخصية "ريتشارد قلب الأسد"، كما أنه كان يحب دوره في مسلسل "ذئاب الجبل" لأن هذا الدور كان الأقرب إلى شخصيته الحقيقية.

كما قدم البرنامج تقريرًا استعرض رحلة الفنان الراحل وأبرز الأعمال التي قدمها خلال مشواره.
https://www.youtube.com/watch?v=911UBdixYUQ

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