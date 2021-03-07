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بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس "أحد مرفع اللحم"

الأحد 07/مارس/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
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يترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي في كنيسة القديسَيْن قسطنطين وهيلانة بالقاهرة، بمناسبة أحد "الدينونة" أو "أحد مرفع اللحم" بحسب طقس كنيسة الروم الأرثوذكس.

وهذا الأحد يُسمى أحد الدينونة أو أحد مرفع اللحم، وهو الأحد الثالث من الآحاد الأربعة التي تسبق الصيام الكبير بالنسبة للروم الأرثذكس والتي تُعرف بآحاد التهيئة للصوم الأربعيني.

وبحسب طقس كنيسة الروم الأرثوذكس، فإن أحد مرفع اللحم، هو اليوم الأخير المسموح فيه بأكل اللحم قبل الصوم الكبير، حيث ترفع اللحم عن الموائد المسيحية، أما الأحد الذ يليه فهو مرفع الجبن وهو الأسبوع الأخير الذي يُسمح فيه بأكل البياض ومن يوم الإثنين يُرفع الجبن عن الموائد ونبدأ بالصيام الكامل بالامتناع عن الزفرين أي (زفر اللحوم وزفر البياض من ألبان وبيض).

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