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"أزمة نفسية" تدفع طالبا إلى الانتحار رميًا بالرصاص في محافظة قنا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن قنا، من كشف لغز عثور الأهالي، بقرية العجالين، في مركز قوص، صباح اليوم الأحد، على جثة طالب مصاب بطلق ناري، في ظروف غامضة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا بالعثور على جثة موسى عبدالعظيم أحمد، 16 عاما، طالب مصاب بطلق ناري، في ظروف غامضة.

وأوضحت التحريات قيام الطالب باطلاق النار على نفسه، نظرًا لمروره بازمة نفسية كانت تلم به طوال الفترة الماضية، الأمر الذي جعله يفضل الموت على الحياة ويطلق النار على نفسه، ويلفظ على إثرها أنفاسه الاخيرة.
تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

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