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موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:31 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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خسر نادي الأهلي نقطتين ثمينتين أمام فيتا كلوب بعد التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المواجهة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي.

وعاد النادي الأهلي في النتيجة بعد أن تأخر بهدف دون رد، ليتقدم بهدفين عن طريق محمد شريف ومروان محسن، قبل أن يتعادل الفريق الكونغولي من ركلة جزاؤ مشكوك في صحتها.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام فيتا كلوب :-

المركز الأول: سيمبا التنزاني 7 نقاط
المركز الثاني: فيتا كلوب 4 نقاط
المركز الثالث: الأهلي 4 نقاط
المركز الرابع: المريخ السوداني (نقطة وحيدة)

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رياضة الاهلي ضد سيمبا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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