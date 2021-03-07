وحدة استطلاعات «الفجر».. سألنا الرجال: هل تقبل أن تتولى المرأة مناصب قيادية مهمة؟

أجرت «الفجر» استطلاعاً مجتمعياً على عينة عشوائية مكونة من 1100 فرد لمعرفة آرائهم حول إمكانية تقلد المرأة تلك وظائف تعد حكرًا على الرجل وكان نسبة الذكور المشاركين 56.5%، ونسبة الإناث 43.4%. وتنوعت الفئات العمرية المشاركة بين 18 سنة إلى ما فوق 60 عاماً. وكان هدف الاستطلاع هو الإجابة عن سؤال: ما هى الوظيفة التى تتمنى أن تتقلدها المرأة المصرية؟



