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وحدة استطلاعات «الفجر».. سألنا الرجال: هل تقبل أن تتولى المرأة مناصب قيادية مهمة؟

الأحد 07/مارس/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
ماجد صفوت - عثمان جمال الدين
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أجرت «الفجر» استطلاعاً مجتمعياً على عينة عشوائية مكونة من 1100 فرد لمعرفة آرائهم حول إمكانية تقلد المرأة تلك وظائف تعد حكرًا على الرجل وكان نسبة الذكور المشاركين 56.5%، ونسبة الإناث 43.4%. وتنوعت الفئات العمرية المشاركة بين 18 سنة إلى ما فوق 60 عاماً. وكان هدف الاستطلاع هو الإجابة عن سؤال: ما هى الوظيفة التى تتمنى أن تتقلدها المرأة المصرية؟

وحدة استطلاعات «الفجر».. سألنا الرجال: هل تقبل أن تتولى المرأة مناصب قيادية مهمة؟
وحدة استطلاعات «الفجر».. سألنا الرجال: هل تقبل أن تتولى المرأة مناصب قيادية مهمة؟

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