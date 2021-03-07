د. بهاء حلمى يكتب: قوانين الثروة العقارية فى مصر

نجحت الدولة فى احتواء الأزمة التى نشأت بخصوص التعديلات الأخيرة لقانون الشهر العقارى بعد صدور قرار رئاسى «بإيقاف العمل بالقانون المستحدث مؤقتا مع تولى البرلمان المصرى مناقشة عوار هذا القانون بما يتلاءم مع مصلحة وظروف المواطن المصرى ولا يتعارض مع حق الدولة من أجل دفع عجلة التنمية وتحسين معيشة المواطنين وذلك دون المساس بحصانة البرلمان».





مما يعنى استمرار العمل بوسائل الإثبات المعمول بها حاليا للتعاقد على إدخال أو نقل عدادات المرافق المختلفة كالغاز والكهرباء والمياه والتليفونات..





وبهذه المناسبة نرى عدم تفويت الفرصة الذهبية لإصلاح منظومة التشريعات المرتبطة بالثروة العقارية فى مصر لمواكبة العصر الحديث فى تعاملات الأفراد مع بعضهم بالمجتمع ومسايرة التقدم التكنولوجى الهائل.





إن إصلاح منظومة تشريعات العقارات يحقق الأهداف التالية:





(إنشاء قاعدة بيانات للعقارات وربطها بالرقم القومى، إدخال سوق العقارات فى الاقتصاد الرسمى للدولة، حماية حقوق المواطنين المتعاقدين مع شركات العقارات أو الراغبين فى التعاقد على بيع وشراء الوحدات العقارية، إلغاء تعقيدات الشهر العقارى والقضاء على البيروقراطية عند تسجيل العقارات، إعادة هيكلة ضرائب التصرفات العقارية والرسوم المقررة لكل بما فيها رسوم نقابة المحامين والمساحة وغيرها، بما يتناسب مع مساحات الوحدات وقيمتها وموقعها، وبما يضمن حصول الدولة على حقوقها من أجل تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية).





نتصور أن ترتكز خطة العمل لإصلاح وتحديث القوانين المرتبطة بالعقارات فى مصر على عدة محاور وهى:





أولا: الإحالة لمجلس الشورى لدراسة تلك التشريعات، والضرائب والرسوم المقررة فيها وإجراءات تسجيل الوحدات العقارية وشهرها على أن تشمل قوانين: البناء، التصالح، الشهر العقارى، الضريبة على الدخل «ضريبة التصرفات العقارية»، الإيجارات، الضريبة العقارية السنوية، المجتمعات العمرانية الجديدة، الدمغات، التمويل العقارى وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالعقارات فى مصر) بهدف تجميعها فى بوتقة واحدة (تشريع واحد) تحت مسمى (قانون الثرور العقارية) مع إزالة تعقيدات إجراءات التسجيل بالشهر العقارى، وتحديد مدة زمنية لا تزيد على 30 يوما لتنفيذ الخدمة والرد على صاحب الحق بشأن طلبه.





ثانيا: إنشاء فروع ومكاتب جديدة للشهر العقارى تعمل إلكترونيا من خلال(الربط بقواعد البيانات وفق سلطات محددة لمستخدميها من المكلفين للقيام بهذا العمل مع تأمين تلك البيانات) فى المحافظات المختلفة تختص بتسجيل العقارات، وذلك خلال عام من الآن مع تعيين العدد اللازم من الموظفين وتأهيلهم للعمل، والسلوك الأخلاقى المهنى الذى يجب اتباعه لضمان حسن التعامل مع الجمهور والإيمان بثقافة مساعدة الغير، مع مراعاة زيادة مساحات صالات استقبال المواطنين وتوافر الشروط الصحية والبيئية والتهوية والتنظيم واللوحات الإرشادية والمراقبة بالكاميرات، على أن يكون سداد الرسوم بوسائل الدفع الإلكترونى.





ثالثا: دراسة إمكانات واحتياجات وإجراءات هيئة المساحة المناط بها عمل الخرائط وقياس العقارات ووحداتها ومدى ملاءمة الرسوم التى تحصل عليها نظير الخدمة التى تقدمها والمدة المستغرقة لأدائها للعمل بما يكفل وضع ضوابط حاكمة وملائمة لسرعة إنجاز العمل وتقصير المدة الكلية لتسجيل العقارات بالشهر العقارى.





وإن الجميع على ثقة ويقين فى قدرة وإرادة المصريين الذين يحققون أعظم الإنجازات على أرض الواقع التى تطل علينا من خلال المشروعات القومية العملاقة التى يعلن عنها بشكل دورى فى شكلها النهائى بمتابعة شخصية ودقيقة من القيادة السياسية فى سباق مع الزمن.





وحيث إنه من المعلوم أن عمليات الإصلاح التشريعى تتطلب جهداً ووقتاً طويلاً، وخبرات قانونية، ونعلم أنه سبق تشكيل لجان عديدة منذ عشرات السنين بعضها لم تنته من أعمالها بعد، إلا أننا نأمل إنجاز هذا العمل من منطلق الإيمان بقدرات المصريين واستكمالا لمسيرة الدولة فى الإصلاح والتطوير لتحسين مستوى المعيشة وزيادة معدلات التنمية.



