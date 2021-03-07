بورتو يفوز على جل فيسنتي ويستعيد صدارة الدوري البرتغالي مؤقتا

حقق فريق بورتو فوزا ثمينا على نظيره جل فيسنتي بهدفين دون رد مساء أمس السبت ضمن منافسات الدوري البرتغالي ليعود إلى الصدارة بشكل مؤقت، والتي شهدت أيضاً فوز بوافيشتا على فاماليكو 3-0، وبورتيمونينسي على تونديلا 3-0.





حقق بورتو انتصاره الثاني فقط، مقابل أربعة تعادلات، في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة، بفارق عشر نقاط خلف المتصدر سبورتنغ لشبونة، وبفارق نقطتين أمام براغا، الذي يستطيع العودة للمركز الثاني إذا حقق الفوز على فيتوريا غيمارايش، في ختام مباريات الجولة.





وأنهى بورتو الشوط الأول لصالحه 1-0، سجله ماتيوس أوريبي في الدقيقة السابعة، ثم عزز الفريق انتصاره بهدف في الشوط الثاني، سجله سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة 60.





وتجمد رصيد جل فيسنتي عند 19 نقطة في المركز الـ16، بعدما مني بالهزيمة الثانية توالياً، وهي الرابعة له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.



