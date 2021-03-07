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هبوط اضطراري لطائرة فرنسية في بلغاريا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:45 ص
هبوط اضطراري - أرشيفية
هبوط اضطراري - أرشيفية
وكالات
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هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية "AIR FRANCE" اضطراريًا، في مطار صوفيا بسبب سلوك أحد الركاب، حسبما أعلنت السلطات البلغارية.

 

وكانت الطائرة، في طريقها من باريس إلى نيودلهي، وهبطت اضطراريا في مطار صوفيا في نحو الساعة الخامسة مساء (15:00 بتوقيت غرينتش) بسبب سلوك أحد الركاب.

 

وبحسب إيفيلو أنجيلوف المسؤول في وكالة التحقيقات الوطنية، تصرف راكب هندي بشكل عدواني بعد وقت قصير من الإقلاع حيث تشاجر مع ركاب آخرين واعتدى على مضيفة طيران.

 

وقال المسؤول في وكالة التحقيقات الوطنية، إن "سلوكه العدواني دفع قائد الرحلة إلى السعي للهبوط اضطراريا في صوفيا".

 

وأضاف إيفيلو أنجيلوف: "نحقق في تصرفاته ودوافعه..لا يوجد تفسير معقول لسلوكه".

 

وأعلنت السلطات البلغارية، نُقل الرجل من الطائرة ووجهت له تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر. وسيواجه في حالة إدانته عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات، واستأنفت الطائرة رحلتها إلى نيودلهي.

 

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هبوط اضطراري طائرة فرنسية بلغاريا

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